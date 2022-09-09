Полезные продукты для поджелудочной железы

— Поджелудочная железа хорошо воспринимает и усваивает омлеты и творожные суфле-запеканки, особенно это касается тех, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно в виде омлета, особенно с белковым компонентом,