Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем необходимо есть легкоусваиваемую пищу. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием Ura.ru.

Так, самыми полезными блюдами при проблемах с поджелудочной железой врач назвала белковые омлеты и творожные суфле-запеканки. По ее словам, они не усиливают нагрузку на нее и позволяют быстрее восстановить ее функцию. Также в рацион можно включать свежие бананы. Особенно такая еда будет полезна тем, у кого в анамнезе есть желчнокаменная болезнь.