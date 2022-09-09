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44 минуты назад

Диетолог Дианова перечислила самые полезные для поджелудочной железы блюда

Мария Иглина

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем необходимо есть легкоусваиваемую пищу. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием Ura.ru.

Так, самыми полезными блюдами при проблемах с поджелудочной железой врач назвала белковые омлеты и творожные суфле-запеканки. По ее словам, они не усиливают нагрузку на нее и позволяют быстрее восстановить ее функцию. Также в рацион можно включать свежие бананы. Особенно такая еда будет полезна тем, у кого в анамнезе есть желчнокаменная болезнь.

При всем этом в период обострения болезней поджелудочной стоит отказаться от овощей, фруктов и ягод, не прошедших термическую обработку, а также от вареных яиц и яичницы.

Ранее диетологи раскрыли неожиданную пользу грибов.

Еда,Видео,Нурия Дианова,
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