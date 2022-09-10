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3 часа назад

Гастроэнтеролог Самсонова рассказала о пользе лука

runews24.ru

В каком виде и кому употреблять лук, чтобы извлечь из него максимальную пользу, рассказала терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова изданию "Доктор Питер".

Гастроэнтеролог рассказала о пользе лука
Фото: runews24.rurunews24.ru

Больше всего пользы человек получит при употреблении сырого лука. А максимальное количество витаминов и микроэлементов находятся в молодых перышках зеленого лука. Кроме этого, аллил-сульфиды, которые содержатся в них, могут подавлять раковые клетки. Также он тормозит накопление подкожного жира. Эксперт отметила, что жареный лук уже не такой полезный.

Не злоупотреблять луком рекомендуется людям с гипертонией и тем, кто страдает тромбозами, панкреатитом, гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, колитом.

Еда,Вера Самсонова,
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