Гастроэнтеролог рассказала о пользе лука

В каком виде и кому употреблять лук, чтобы извлечь из него максимальную пользу, рассказала терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова изданию "Доктор Питер".
Больше всего пользы человек получит при употреблении сырого лука. А максимальное количество витаминов и микроэлементов находятся в молодых перышках зеленого лука. Кроме этого, аллил-сульфиды, которые содержатся в них, могут подавлять раковые клетки. Также он тормозит накопление подкожного жира. Эксперт отметила, что жареный лук уже не такой полезный.
Не злоупотреблять луком рекомендуется людям с гипертонией и тем, кто страдает тромбозами, панкреатитом, гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, колитом.