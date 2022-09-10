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1 час назад

Диетолог перечислила резко снижающие иммунитет продукты

Мослента

Резко снижающие иммунитет продукты перечислила диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Газетой.Ru». В первую очередь, это сахар.

Диетолог перечислила резко снижающие иммунитет продукты
Фото: UnsplashUnsplash

Сладкие газировки и выпечка, потребляемые в больших количествах, ослабляют иммунную систему, предупредила Соломатина.

«Это может проявляться не сразу, человек начинает больше болеть вирусными инфекциями, потом появляются хронические заболевания. Подобные изменения на уровне клеток в конечном итоге могут привести к развитию онкологических заболеваний», — объяснила доктор.

Ухудшить здоровье также может жареная пища. При термической обработке с большим количеством масла в еде образуются канцерогены. Поэтому лучше отказаться от картофеля фри и готовить мясо без корочки.

«Иммунитету не меньше вредит и излишняя соль. Употребление маринованных овощей, соленой рыбы провоцирует отеки, вызывает задержку жидкости в организме, что грозит серьезными проблемами с сосудами и сердцем», — предупредила специалист.

Ранее вызывающие старение продукты назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в первую очередь это десерты.

Еда,Елена Соломатина,Александр Мясников,
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