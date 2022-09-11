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3 часа назад

Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике

Даша Краснова

Вкус и характерный запах помидора — это сочетание сахаров, кислот и летучих веществ. Но если томаты хранить неправильно, они могут потерять свои качества. "Рамблер" расскажет, как правильно хранить томаты.

Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике
Фото: unsplashunsplash

Помидоры нужно хранить подальше от прямых солнечных лучей и при комнатной температуре. Помещение должно хорошо проветриваться.

  • При температуре хранения 20 °C спелый помидор усиливает выработку веществ, которые отвечают за вкус томата и овощ становится еще ароматнее
  • При температуре хранения 4 °C душистые вещества и вещества, отвечающие за вкус, начинали разрушаться. Все дело в том, что томаты довольно нежные и обморожение уничтожает их качества.

Однако это правило не касается соусов и супов, так как после термической обработки томатов ни о каких летучих душистых веществах речи не идёт — их там нет.

Кстати, иссследование показало, что если помидор пролежал в холодильнике несколько дней, после его помещения в комнатную температуру на сутки душистые вещества возникали снова. Так что пере употреблением помидоры лучше все-таки подержать на столе.

  • Чтобы сохранить томаты надолго, покупайте зеленые овощи. А также не допускайте нарушения оболочки помидора.
Еда,
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