Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике

Вкус и характерный запах помидора — это сочетание сахаров, кислот и летучих веществ. Но если томаты хранить неправильно, они могут потерять свои качества. "Рамблер" расскажет, как правильно хранить томаты.
Помидоры нужно хранить подальше от прямых солнечных лучей и при комнатной температуре. Помещение должно хорошо проветриваться.
Однако это правило не касается соусов и супов, так как после термической обработки томатов ни о каких летучих душистых веществах речи не идёт — их там нет.
Кстати, иссследование показало, что если помидор пролежал в холодильнике несколько дней, после его помещения в комнатную температуру на сутки душистые вещества возникали снова. Так что пере употреблением помидоры лучше все-таки подержать на столе.