Видео: делаем малосольные огурчики за 5 минут

Малосольные огурцы приготовить сможет каждый. Вкус чеснока и ароматных трав добавит хрустящим овощам пикантности и понравится близким! "Рамблер" покажет, как сделать малосольные огурчики буквально за пять минут.
Малосольные огурцы прекрасно подойдут для обеденного застолья с супом или заменят салат, если других овощей дома не оказалось. Огурцы легко могут стать самостоятельным блюдом, понадобится лишь чеснок, специи и ароматные травы.
Кстати, если вы купили слишком много овощей, есть смысл засолить часть, чтобы они не испортились. Этот метод приготовления поможет выйти из ситуации, когда необходимо уехать, а овощи еще остались в холодильнике. Малосольные огурцы хранятся довольно долго!
Подавайте закуску с вареной картошкой, супами или ешьте самостоятельно. Это очень вкусно!