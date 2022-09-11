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2 часа назад

Видео: делаем малосольные огурчики за 5 минут

Даша Краснова

Малосольные огурцы приготовить сможет каждый. Вкус чеснока и ароматных трав добавит хрустящим овощам пикантности и понравится близким! "Рамблер" покажет, как сделать малосольные огурчики буквально за пять минут.

Малосольные огурцы прекрасно подойдут для обеденного застолья с супом или заменят салат, если других овощей дома не оказалось. Огурцы легко могут стать самостоятельным блюдом, понадобится лишь чеснок, специи и ароматные травы.

Кстати, если вы купили слишком много овощей, есть смысл засолить часть, чтобы они не испортились. Этот метод приготовления поможет выйти из ситуации, когда необходимо уехать, а овощи еще остались в холодильнике. Малосольные огурцы хранятся довольно долго!

  • Удалите края огурцов и нарежьте их на четыре части, поместите в любую емкость.
  • Измельчите укроп и любую другую зелень по вкусу, но укроп дает больше всего аромата. Также можно добавить и сушеный укроп, тогда ваши огурцы станут еще более душистыми.
  • Раздавите несколько зубчиков чеснока и измельчите его.
  • Добавьте специи по вкусу (перец, базилик и другие).
  • Добавьте ложку соли и половину ложки сахара. Вы можете попробовать огурец на вкус, необходимо добиться концентрации сильнее, чем если бы вы ели огурцы свежими.
  • Перемешайте огурцы, закройте их и оставьте в холодильнике на ночь.

Подавайте закуску с вареной картошкой, супами или ешьте самостоятельно. Это очень вкусно!

Еда,Видео,
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