Эндокринолог назвала способы снизить тягу к сладкому

Врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова порекомендовала заменить сладкое овощами, фруктами и перестать заедать стресс. Способы снизить тягу к сладкому она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Куликовой, желание съесть что-нибудь сладкое сигнализирует о голоде, но такие перекусы нежелательны. Сладости содержат простые углеводы, которые быстро всасываются в пищеварительный тракт и повышают уровень глюкозы в крови. Такие продукты быстро вызывают чувство насыщения, и для их усвоения организму требуется минимум усилий. Следовательно, сладости являются быстрым источником энергии, но вскоре после их употребления человеку снова хочется есть. Сладости содержат много калорий, но в них практически нет полезных веществ, клетчатки и строительного материала для клеток организма.

Эндокринолог подчеркнула, что употребление сладкого приносит удовольствие, из-за чего такое пищевое поведение может войти в привычку. Для снижения тяги к сладкому она посоветовала разнообразить рацион овощами, зерновыми и избегать больших перерывов в приемах пищи. Такие перерывы не должны превышать три-четыре часа. Между основными приемами пищи можно делать перекусы.

По словам специалиста, если сладкого хочется утром, нужно пересмотреть рацион питания целиком и исключить факт заедания стресса, который, например, может быть связан с необходимостью идти на нелюбимую работу. В случае раннего ужина, за час до отхода ко сну можно добавить легкий перекус. Для перекуса лучше выбирать овощи, фрукты и молочные продукты.

Куликова уточнила, что сладости и сахар могут составлять до 5-10 процентов от суточной калорийности пищи в рационе здорового человека.