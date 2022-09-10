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1 час назад

Что делать с яблоками: не самые очевидные рецепты

Мира Маркина

Пришло время, когда каждый, у кого есть дача с садом, мучается вопросом, что же делать с таким количеством яблок. В этом году выдался неплохой урожай и "Рамблер" решил поделиться с читателями тремя рецептами того, что можно сделать из этого фрукта.

Что делать с яблоками: не самые очевидные рецепты
Фото: UnsplashUnsplash

Самый простой и практичный вариант – сделать заготовку на зиму. Вы можете приготовить яблочное пюре и закрыть его в банки. Морозным зимним вечером пюре с корицей придется очень кстати.

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Яблочное пюре с корицей без добавления сахара

Вам понадобится

  • 1,5 килограмма яблок
  • 1,5 чайной ложки корицы
  • Мускатный орех на кончике ножа
  • 200/220 мл воды

Процесс приготовления

  1. Яблоки промойте, просушите, очистите от плодоножек и сердцевин. Разрежьте на крупные дольки, поместите в кастрюлю и залейте водой.
  2. Тушите яблоки под крышкой около 30 минут, пока они не станут мягкими.
  3. Немного остывшие яблоки поместите в чашу блендера и пюрируйте до получения однородной массы. Если понадобится, избавиться от комочков можно после с помощью сита.
  4. Верните пюре обратно в кастрюлю, добавьте корицу и мускатный орех, проварите еще несколько минут и разлейте по банкам.

Важно! Если вы хотите, чтобы пюре осталось свежим до зимы, обязательно простерилизуйте банки. И если вы любите сладкое, добавьте сахар по вкусу. Без сахара пюре лучше хранить в холодильнике или темном прохладном месте.

Яблочные чипсы

Очень простой, но при этом вкусный и полезный перекус. Кстати, фруктовые чипсы – хороший вариант в качестве вкусняшки и для детей.

Вам понадобится

  • Яблоки - количество по желанию
  • Щепотка корицы
  • Сахар – по желанию

Процесс приготовления

  1. Яблоки промойте, очистите от сердцевин и плодоножек, тонко нарежьте кольцами. И промокните бумажным полотенцем
  2. Разложите в один слой яблочные колечки по противеню поверх пергаментной бумаги и посыпьте сверху корицей и сахаром по желанию.
  3. Разогрейте духовку до 50 градусов и оставьте в ней сушиться яблоки на 5-7 часов при чуть приоткрытой дверце. Многое зависит от вашей духовки, потому проверяйте чипсы на готовность.

Если у вас есть сушилка для фруктов и овощей, воспользуйтесь ею – это ускорит процесс.

Яблочные кольца в тесте

Блюдо может быть вполне самостоятельным десертом, особенно, если подать с каким-то сладким соусом или под сахарной пудрой.

Вам понадобятся

  • 2 яблока
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л кефира
  • 1 ст.л муки
  • 2 ст.л сахара
  • Мускатный орех на кончике ножа
  • Щепотка корицы
  • Растительное масло для смазывания сковороды

Процесс приготовления

  1. Яблоки промойте, очистите от кожи, вырежьте сердцевины и избавьтесь от плодоножек. Нарежьте кольцами.
  2. В миске яйцо перемешайте с сахаром, мускатным орехом и корицей и добавьте кефир. Тщательно смешайте.
  3. К массе добавьте муку и перемешайте так, чтобы в массе не осталось комочков.
  4. В сковороду налейте достаточное количество масла для того, чтобы яблочные кольца жарились как во фритюре.
  5. Обмакивайте каждое колечко в тесто и опускайте на сковороду, обжаривайте с двух сторон до готовности теста.

Приятного аппетита!

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