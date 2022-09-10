Что делать с яблоками: не самые очевидные рецепты

Пришло время, когда каждый, у кого есть дача с садом, мучается вопросом, что же делать с таким количеством яблок. В этом году выдался неплохой урожай и "Рамблер" решил поделиться с читателями тремя рецептами того, что можно сделать из этого фрукта.
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Самый простой и практичный вариант – сделать заготовку на зиму. Вы можете приготовить яблочное пюре и закрыть его в банки. Морозным зимним вечером пюре с корицей придется очень кстати.
Яблочное пюре с корицей без добавления сахара
- 1,5 килограмма яблок
- 1,5 чайной ложки корицы
- Мускатный орех на кончике ножа
- 200/220 мл воды
- Яблоки промойте, просушите, очистите от плодоножек и сердцевин. Разрежьте на крупные дольки, поместите в кастрюлю и залейте водой.
- Тушите яблоки под крышкой около 30 минут, пока они не станут мягкими.
- Немного остывшие яблоки поместите в чашу блендера и пюрируйте до получения однородной массы. Если понадобится, избавиться от комочков можно после с помощью сита.
- Верните пюре обратно в кастрюлю, добавьте корицу и мускатный орех, проварите еще несколько минут и разлейте по банкам.
Важно! Если вы хотите, чтобы пюре осталось свежим до зимы, обязательно простерилизуйте банки. И если вы любите сладкое, добавьте сахар по вкусу. Без сахара пюре лучше хранить в холодильнике или темном прохладном месте.
Яблочные чипсы
Очень простой, но при этом вкусный и полезный перекус. Кстати, фруктовые чипсы – хороший вариант в качестве вкусняшки и для детей.
- Яблоки - количество по желанию
- Щепотка корицы
- Сахар – по желанию
- Яблоки промойте, очистите от сердцевин и плодоножек, тонко нарежьте кольцами. И промокните бумажным полотенцем
- Разложите в один слой яблочные колечки по противеню поверх пергаментной бумаги и посыпьте сверху корицей и сахаром по желанию.
- Разогрейте духовку до 50 градусов и оставьте в ней сушиться яблоки на 5-7 часов при чуть приоткрытой дверце. Многое зависит от вашей духовки, потому проверяйте чипсы на готовность.
Если у вас есть сушилка для фруктов и овощей, воспользуйтесь ею – это ускорит процесс.
Яблочные кольца в тесте
Блюдо может быть вполне самостоятельным десертом, особенно, если подать с каким-то сладким соусом или под сахарной пудрой.
- 2 яблока
- 1 яйцо
- 2 ст.л кефира
- 1 ст.л муки
- 2 ст.л сахара
- Мускатный орех на кончике ножа
- Щепотка корицы
- Растительное масло для смазывания сковороды
- Яблоки промойте, очистите от кожи, вырежьте сердцевины и избавьтесь от плодоножек. Нарежьте кольцами.
- В миске яйцо перемешайте с сахаром, мускатным орехом и корицей и добавьте кефир. Тщательно смешайте.
- К массе добавьте муку и перемешайте так, чтобы в массе не осталось комочков.
- В сковороду налейте достаточное количество масла для того, чтобы яблочные кольца жарились как во фритюре.
- Обмакивайте каждое колечко в тесто и опускайте на сковороду, обжаривайте с двух сторон до готовности теста.
Приятного аппетита!