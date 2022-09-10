Что делать с яблоками: не самые очевидные рецепты

Пришло время, когда каждый, у кого есть дача с садом, мучается вопросом, что же делать с таким количеством яблок. В этом году выдался неплохой урожай и "Рамблер" решил поделиться с читателями тремя рецептами того, что можно сделать из этого фрукта.

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Самый простой и практичный вариант – сделать заготовку на зиму. Вы можете приготовить яблочное пюре и закрыть его в банки. Морозным зимним вечером пюре с корицей придется очень кстати.

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Яблочное пюре с корицей без добавления сахара

Вам понадобится

1,5 килограмма яблок

1,5 чайной ложки корицы

Мускатный орех на кончике ножа

200/220 мл воды

Процесс приготовления

Яблоки промойте, просушите, очистите от плодоножек и сердцевин. Разрежьте на крупные дольки, поместите в кастрюлю и залейте водой. Тушите яблоки под крышкой около 30 минут, пока они не станут мягкими. Немного остывшие яблоки поместите в чашу блендера и пюрируйте до получения однородной массы. Если понадобится, избавиться от комочков можно после с помощью сита. Верните пюре обратно в кастрюлю, добавьте корицу и мускатный орех, проварите еще несколько минут и разлейте по банкам.

Важно! Если вы хотите, чтобы пюре осталось свежим до зимы, обязательно простерилизуйте банки. И если вы любите сладкое, добавьте сахар по вкусу. Без сахара пюре лучше хранить в холодильнике или темном прохладном месте.

Яблочные чипсы

Очень простой, но при этом вкусный и полезный перекус. Кстати, фруктовые чипсы – хороший вариант в качестве вкусняшки и для детей.

Вам понадобится

Яблоки - количество по желанию

Щепотка корицы

Сахар – по желанию

Процесс приготовления

Яблоки промойте, очистите от сердцевин и плодоножек, тонко нарежьте кольцами. И промокните бумажным полотенцем Разложите в один слой яблочные колечки по противеню поверх пергаментной бумаги и посыпьте сверху корицей и сахаром по желанию. Разогрейте духовку до 50 градусов и оставьте в ней сушиться яблоки на 5-7 часов при чуть приоткрытой дверце. Многое зависит от вашей духовки, потому проверяйте чипсы на готовность.

Если у вас есть сушилка для фруктов и овощей, воспользуйтесь ею – это ускорит процесс.

Яблочные кольца в тесте

Блюдо может быть вполне самостоятельным десертом, особенно, если подать с каким-то сладким соусом или под сахарной пудрой.

Вам понадобятся

2 яблока

1 яйцо

2 ст.л кефира

1 ст.л муки

2 ст.л сахара

Мускатный орех на кончике ножа

Щепотка корицы

Растительное масло для смазывания сковороды

Процесс приготовления

Яблоки промойте, очистите от кожи, вырежьте сердцевины и избавьтесь от плодоножек. Нарежьте кольцами. В миске яйцо перемешайте с сахаром, мускатным орехом и корицей и добавьте кефир. Тщательно смешайте. К массе добавьте муку и перемешайте так, чтобы в массе не осталось комочков. В сковороду налейте достаточное количество масла для того, чтобы яблочные кольца жарились как во фритюре. Обмакивайте каждое колечко в тесто и опускайте на сковороду, обжаривайте с двух сторон до готовности теста.