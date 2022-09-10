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3 часа назад

Это 6 самых полезных для организма продуктов

Ferra.ru

Конечно, никакие продукты не могут выступать в качестве лекарств. Но некоторые из них, как говорят эксперты, приносят больше пользы организму, чем другие. Издание Eat this, not that! перечислило шесть таких продуктов.

6 самых полезных для организма продуктов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Брокколи

Некоторые исследования показывают, что употребление в пищу сырой или приготовленной на пару брокколи несколько раз в неделю может снизить риск развития рака предстательной железы, груди, лёгких и кожи.

Шпинат

Утверждается, что этот продукт богат фолиевой кислотой и витамином B.

Бобы

Одно крупное исследование показало, что у людей, которые употребляли бобовые не менее четырёх раз в неделю, риск сердечных заболеваний был на 22% ниже.

Овсянка

Есть мнение, что регулярное употребление овсянки может помочь предотвратить диабет второго типа.

Яблоки

Яблоки особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, поддержания хорошего состояния кровеносных сосудов и снижения артериального давления.

Черника

Обзор исследований показал, что эта ягода обладает противовоспалительным действием и благотворно влияет на здоровье сосудов, регулирует уровень сахара в крови и улучшает баланс микрофлоры кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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