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17 минут назад

Роспотребнадзор назвал защищающие от отравления правила грибника

Мослентаиещё 5

Защищающие от отравления правила грибника назвал Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что важно руководствоваться фразой: «Не знаешь — не бери!», собирать исключительно знакомые виды и срезать их с целой ножкой.

Роспотребнадзор назвал защищающие от отравления правила грибника
Фото: МослентаМослента

Самой лучшей тарой для сбора лесного урожая ведомство называет плетеные корзины. В них грибы дольше остаются свежими. Рекомендуется собирать их вдали от дорог, магистралей и населенных пунктов. По возращении домой грибы нужно перебрать: выбросить все червивые, перезревшие, неизвестные и без ножек, отсортировать по видам и подвергнуть кулинарной обработке.

По данным Роспотребнадзора, безусловно съедобными считаются только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Их можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительной варки.

Эксперты предостерегли от покупки свежих или консервированных грибов в местах стихийной торговли, на рынках и ярмарках при отсутствии экспертизы контроля качества, в продуктовых магазинах, если упаковка грязная, нарушена ее целостность или нет информации о товаре.

Еда,Роспотребнадзор,
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