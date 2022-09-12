Роспотребнадзор назвал защищающие от отравления правила грибника

Защищающие от отравления правила грибника назвал Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что важно руководствоваться фразой: «Не знаешь — не бери!», собирать исключительно знакомые виды и срезать их с целой ножкой.

Фото: Мослента Мослента

Самой лучшей тарой для сбора лесного урожая ведомство называет плетеные корзины. В них грибы дольше остаются свежими. Рекомендуется собирать их вдали от дорог, магистралей и населенных пунктов. По возращении домой грибы нужно перебрать: выбросить все червивые, перезревшие, неизвестные и без ножек, отсортировать по видам и подвергнуть кулинарной обработке.

По данным Роспотребнадзора, безусловно съедобными считаются только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Их можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительной варки.