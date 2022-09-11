Найдена связь между употреблением картофеля и уровнем сахара в крови

Картофель – это неотъемлемая часть русской кухни, он присутствует в каждом доме. Американские ученые объяснили, что происходит с организмом при постоянном употреблении корнеплода.

«В одной картофелине среднего размера, сваренной «в мундире», содержится около 164 калорий, 4,5 грамма клетчатки, почти 20 % суточной нормы калия, 46 % суточной нормы витамина C и 4,4 грамма растительного белка», – пишет «ИноСМИ».

Картофель способствует улучшению состояния кишечника. Главное – есть не горячее, а немного остывшее блюдо. Также после употребления картошки человек дольше чувствует себя сытым, что помогает похудению.

В то же время корнеплод может и способствовать набору лишнего веса, если употреблять его в виде фастфуда, в огромных количествах и часто. Также овощ может повысить уровень сахара в крови при слишком частом употреблении в виде картофеля фри и чипсов, поджаренным.