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2 часа назад

Диетолог Бурешова рассказала о пользе куриного мяса без кожи для похудения

Слово и Дело

Похудение подразумевает снижение количества потребляемых в сутки калорий. Диетолог Вера Бурешова рассказала о пользе куриного филе для людей, желающих сбросить вес.

Диетолог раскрыла пользу куриного мяса без кожи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, курятина — диетическое мясо. Оно богатобелком, который необходим при построении мышечной массы.

«Кроме того, если вы будете готовить куриное мясо без кожи, то жира в нем почти не останется», — рассказала Бурешова.

Она также посоветовала добавлять в рацион кабачки. В нихпрактически нет калорий, много клетчатки и витаминов, передает iDNES.

Ее коллега Мартин Кудера рассказал о пользе помидоров припохудении. Они содержат витамины С и Е, калий и антиоксидант ликопин.

Еда,
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