Диетолог раскрыла пользу куриного мяса без кожи

Похудение подразумевает снижение количества потребляемых в сутки калорий. Диетолог Вера Бурешова рассказала о пользе куриного филе для людей, желающих сбросить вес.
По ее словам, курятина — диетическое мясо. Оно богатобелком, который необходим при построении мышечной массы.
«Кроме того, если вы будете готовить куриное мясо без кожи, то жира в нем почти не останется», — рассказала Бурешова.
Она также посоветовала добавлять в рацион кабачки. В нихпрактически нет калорий, много клетчатки и витаминов, передает iDNES.
Ее коллега Мартин Кудера рассказал о пользе помидоров припохудении. Они содержат витамины С и Е, калий и антиоксидант ликопин.