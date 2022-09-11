Диетолог раскрыла пользу куриного мяса без кожи

Похудение подразумевает снижение количества потребляемых в сутки калорий. Диетолог Вера Бурешова рассказала о пользе куриного филе для людей, желающих сбросить вес.

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По ее словам, курятина — диетическое мясо. Оно богатобелком, который необходим при построении мышечной массы.

«Кроме того, если вы будете готовить куриное мясо без кожи, то жира в нем почти не останется», — рассказала Бурешова.

Она также посоветовала добавлять в рацион кабачки. В нихпрактически нет калорий, много клетчатки и витаминов, передает iDNES.