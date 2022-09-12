Диетолог рассказала о пользе сгущёнки для организма

Сгущёнка по ГОСТу может принести организму определённую пользу. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина изданию «Газета.Ru».
Лучше всего сгущёнку есть после обеда и воспринимать как лакомство, а если перед употреблением съесть овощи, то резкий выброс глюкозы в кровь удастся смягчить.
Также диетолог считает, что лучше выпить чай со сгущёнкой, чем стакан любой газировки или поесть сгущённого молоко вместо вафель и тортов из магазинов и дешёвых конфет с красителями и консервантами.
«В качественной сгущенке намного меньше трансжиров и других вредных веществ», — отметила она.
Кроме того, Соломатина напомнила, что лучше не есть сгущёнку каждый день, иначе большое количество сахара вызовет зависимость.