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2 часа назад

Диетолог рассказала о пользе сгущёнки для организма

62info.ru

Сгущёнка по ГОСТу может принести организму определённую пользу. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина изданию «Газета.Ru».

Диетолог рассказала о пользе сгущёнки для организма
Фото: 62info.ru62info.ru

Лучше всего сгущёнку есть после обеда и воспринимать как лакомство, а если перед употреблением съесть овощи, то резкий выброс глюкозы в кровь удастся смягчить.

Также диетолог считает, что лучше выпить чай со сгущёнкой, чем стакан любой газировки или поесть сгущённого молоко вместо вафель и тортов из магазинов и дешёвых конфет с красителями и консервантами.

«В качественной сгущенке намного меньше трансжиров и других вредных веществ», — отметила она.

Кроме того, Соломатина напомнила, что лучше не есть сгущёнку каждый день, иначе большое количество сахара вызовет зависимость.

Еда,Елена Соломатина,
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