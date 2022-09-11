Какой напиток продлит вашу жизнь: пейте его ежедневно

Всем хочется сохранить свое здоровье и молодость как можно дольше. Так, издание Express Daily со ссылкой на исследование сообщает, что черный чай может помочь вам сохранить и первое и второе.

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“Уклонение” от долгосрочных заболеваний является важным фактором долголетия. Для этого организму необходимо достаточное количество антиоксидантов для борьбы со свободными радикалами и воспалением. Их больше всего во фруктах и овощах, но некоторые виды чая также содержат их в достаточном количестве. Благодаря своей антиоксидантной активности черный чай может усилить защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти, показало новое исследование.

Черный чай, который является одним из самых потребляемых напитков во всем мире, доступен в различных формах. Он хорошо известен своим противовоспалительным потенциалом, который помогает снизить риск развития множества хронических заболеваний.

Новое исследование почти полумиллиона человек, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что более высокое потребление черного чая связано с более низким риском смертности от многих причин, включая сердечные заболевания и инсульт.

При этом не было обнаружено значительного снижения пользы для здоровья у тех, кто добавлял молоко или сахар в чашку.

Авторы исследования пишут: “Более высокое потребление чая было связано с более низким риском смертности среди тех, кто выпивал две или более чашек в день, независимо от генетических различий в метаболизме кофеина”.