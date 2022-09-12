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1 час назад

Диетолог Соломатина назвала защищающие от рака кишечника продукты

Мария Иглина

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что правильная работа кишечника во многом зависит от микробиоты, управляющей деятельностью иммунной системы. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

Названы защищающие от рака кишечника продукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, предотвратить развитие рака кишечника можно при употреблении продуктов, богатых витаминами и клетчаткой. В первую очередь это овощи и фрукты.

Поддерживают микрофлору и кисломолочные продукты, а вода, в свою очередь, выводит токсины.

Кроме этого, на развитие рака кишечника может оказывать влияние недостаток витамина D, его много в печени и яичном желтке.

Ранее диетологи раскрыли неожиданную пользу грибов.

Еда,Елена Соломатина,
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