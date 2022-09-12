Врач-диетолог рассказала о вреде и пользе мяса

Есть или не есть мясо – обсуждений на эту тему встречается очень много. Кто-то считает, что полный отказ от животного белка приведёт к оздоровлению организма, кто-то, наоборот, что без мяса в организме разовьются дефициты и появится риск развития болезней. На самом деле, в этом вопросе важен индивидуальный подход.

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Врач-диетолог Ольга Перевалова объяснила в интервью радио «Спутник», что большую роль в составлении рациона играет возраст и состояние здоровья человека. Людям старше пятидесяти лет, например, рекомендован полный или частичный отказ от мяса, потому что лишний белок – это «плюс ткань», и в этом кроется опасность развития онкологии. Кроме того, белок не менее калориен, чем углеводы. А мясоеды часто склонны к перееданию. Диетолог констатирует, что самые частые болезни мясоедов – это лишний вес и метаболический синдром. А они влекут за собой гипертонию, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, болезнь суставов, подагру и другие опасные состояния.

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Однако, мясо – это источник витаминов. В нём содержатся жирорастворимые витамины А, D, Е и К. Витамин В12 создаётся кишечной флорой при условии, что человек ест мясо: он отвечает за энергетику, за обновление тканей, прежде всего, слизистых оболочек. Для обновления организму нужны силы, и витамины, содержащиеся в животной пище, дают эти силы. С этой точки зрения без животного белка хорошее здоровье иметь трудно: отказ от мяса может привести к развитию анемии, дефициту витаминов, изменению микрофлоры кишечника и ослаблению иммунитета.

Поэтому, предупреждает врач, к полному отказу от мяса, который практикуют веганы, следует относиться с осторожностью.