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54 минуты назад

Специалисты рассказали о смертельной опасности домашних консервов

Primpress

Домашними консервами можно отравиться. О том, на что следует обратить внимание, чтобы этого не произошло, рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты рассказали о смертельной опасности домашних консервов
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По ее словам, домашние заготовки при нарушении технологии консервирования могут спровоцировать ботулизм.

Она обратила внимание на то, что, попадая с едой в кишечник, ботулотоксин вызывает рвоту. Впоследствии через кровь токсин распространяется по всему организму.

Благодаря этому в лаборатории смогут установить наличие или отсутствие ботулотоксина, а врачу – составить эффективный план лечения.

Еда,
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