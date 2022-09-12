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56 минут назад

Эксперт рассказала о вреде молочных коктейлей

Москва24

Молочные коктейли имеют высокую калорийность, содержат много сахара, что способствует набору лишних килограммов и развитию инсулинорезистентности, заявила врач-диетолог, Молочные коктейли имеют высокую калорийность, содержат много сахара, что способствует набору лишних килограммов и развитию инсулинорезистентности, заявила врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

Эксперт рассказала о вреде молочных коктейлей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Прежде всего они очень калорийные. В молочные коктейли добавляется очень много сиропа. Это прежде всего сахар, в одном коктейле – не менее пяти ложек, но все зависит от размера. Сахара среднестатистический человек съедает гораздо больше, чем ему необходимо для выработки энергии", – сообщила она в беседе с Ura.ru.

Перечисленные факторы, по словам эксперта, могут стать причиной диабета, а также кардиологических заболеваний и инфарктов.

Соломатина рекомендовала употреблять молочные коктейли в качестве десерта, отметив, что они плохо перевариваются, так как они подаются холодными. Это не позволяет организму выработать ферменты в достаточном количестве, еда не переваривается до конца и движется в кишечник, где начинает размножаться патогенная микрофлора.

"Она выделяет токсины. Нарушается баланс кишечной микрофлоры и это приводит к букету различных состояний. Это и ухудшение настроения, и снижение иммунитета, и снижение гормона насыщения. Также интоксикация. Вообще состояние микрофлоры связанно с развитием огромного количества заболеваний, вплоть до онкологии", – заключила специалист.

Еда,Елена Соломатина,
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