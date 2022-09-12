Эксперт рассказала о вреде молочных коктейлей

"Прежде всего они очень калорийные. В молочные коктейли добавляется очень много сиропа. Это прежде всего сахар, в одном коктейле – не менее пяти ложек, но все зависит от размера. Сахара среднестатистический человек съедает гораздо больше, чем ему необходимо для выработки энергии", – сообщила она в беседе с Ura.ru.