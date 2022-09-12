Зачем хранить чесночную шелуху

Во время готовки мы часто избавляемся от частей продуктов, даже не задумываясь о том, как они могут пригодиться нам впоследствии. К примеру, большинство людей предпочитают выбрасывать шелуху чеснока, в то время как она может быть крайне полезна. Подробнее о том, зачем хранить шелуху – в материале "Рамблера".

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И сама шелуха, и тонкая пленка, которыми обернуты чесночные дольки, будут как нельзя кстати во время приготовления супов. Что же с ними делать?

Залейте шелуху и пленки от пары головок чеснока водой и доведите до кипения. Уже через 10 минут вы почувствуете аппетитный аромат чеснока, который распространится по всей кухне. По прошествии еще пяти минут шелуху и пленку можно будет вытащить из воды. Вуаля: у вас есть прекрасная основа для супа с отличным ароматом – кстати, на заметку вегетарианцам, которые избегают мясных бульонов.

Чтобы не возиться с чесноком каждый раз, когда вы захотите приготовить суп, не выбрасывайте чесночную шелуху во время приготовления других блюд, а складывайте ее в контейнер. В таком случае, когда захочется супа, все, что вам потребуется для бульона – лишь достать шелуху и положить ее в воду.