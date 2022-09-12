15 минут вместо часа: как приготовить свеклу быстрее

Есть несколько несложных способов сократить время варки этого овоща.

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Яркий цвет и насыщенный вкус свеклы делает этот овощ всеми любимым, к тому же в плодах содержится огромное количество полезных веществ. Благодаря клетчатке, корнеплод считается по-настоящему диетическим, кроме того, в свекле содержится железо, калий и магний, благоприятно влияющие на процессы кроветворения в организме.

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Однако варить свеклу нужно заранее, считается, что до готовности овощ доходит до готовности больше часа. Чтобы уменьшить это время, можно воспользоваться несложными лайфхаками.

40 минут вместо часа

Если готовите в кастрюле, сократить время сильно не получится, но выгадать от 20 минут до получаса можно. Для этого нужно довести овощи до кипения на сильном огне, варить около получаса, а затем, слив кипяток, поставить кастрюлю под струю ледяной воды.

От перепада температур свекла дойдет до готовности быстрее, кстати, чистить ее тоже станет легче.

Еще одна хитрость — опускать овощи в кипящую воду, так свекла быстрее станет мягкой.

30 минут вместо часа

Еще быстрее приготовить свеклу можно с помощью запекания в духовке. Овощи так становятся еще ароматнее и вкуснее, особенно запеченная свекла подходит для винегрета. Вымойте плоды, заверните в фольгу и отправьте на полчаса в духовку, разогретую до 200 градусов. После запекания дайте овощам остыть перед тем, как их чистить.

20 минут вместо часа

В микроволновке свекла дойдет до готовности всего за 20 минут. Неочищенную вымытую свеклу положите в специальную емкость для микроволновых печей или полиэтиленовый пакет, не завязывая, но сложив его. Установите микроволновку на среднюю мощность и ставьте готовиться на 7–10 минут. Проверьте готовность и поставьте свеклу еще на 5–10 минут, если она еще полусырая.

10—15 минут вместо часа