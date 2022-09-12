15 минут вместо часа: как приготовить свеклу быстрее

Есть несколько несложных способов сократить время варки этого овоща.
Яркий цвет и насыщенный вкус свеклы делает этот овощ всеми любимым, к тому же в плодах содержится огромное количество полезных веществ. Благодаря клетчатке, корнеплод считается по-настоящему диетическим, кроме того, в свекле содержится железо, калий и магний, благоприятно влияющие на процессы кроветворения в организме.
Однако варить свеклу нужно заранее, считается, что до готовности овощ доходит до готовности больше часа. Чтобы уменьшить это время, можно воспользоваться несложными лайфхаками.
Если готовите в кастрюле, сократить время сильно не получится, но выгадать от 20 минут до получаса можно. Для этого нужно довести овощи до кипения на сильном огне, варить около получаса, а затем, слив кипяток, поставить кастрюлю под струю ледяной воды.
От перепада температур свекла дойдет до готовности быстрее, кстати, чистить ее тоже станет легче.
Еще одна хитрость — опускать овощи в кипящую воду, так свекла быстрее станет мягкой.
Еще быстрее приготовить свеклу можно с помощью запекания в духовке. Овощи так становятся еще ароматнее и вкуснее, особенно запеченная свекла подходит для винегрета. Вымойте плоды, заверните в фольгу и отправьте на полчаса в духовку, разогретую до 200 градусов. После запекания дайте овощам остыть перед тем, как их чистить.
В микроволновке свекла дойдет до готовности всего за 20 минут. Неочищенную вымытую свеклу положите в специальную емкость для микроволновых печей или полиэтиленовый пакет, не завязывая, но сложив его. Установите микроволновку на среднюю мощность и ставьте готовиться на 7–10 минут. Проверьте готовность и поставьте свеклу еще на 5–10 минут, если она еще полусырая.
И, наконец, лайфхак, которым пользуются многие повара, когда приготовить блюдо из отварной свеклы надо быстро. Чтобы не ждать около часа, профессионалы режут на порционные кубики сырой овощ и отваривают его в подсоленной воде. Да, так свекла может потерять яркость, но вкус ее от варки кусочками совершенно не изменится.