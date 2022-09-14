Как приготовить вкусный соус ткемали без алычи

В оригинальном рецепте есть алыча, но если ее нет в наличии, то можно обойтись и более распространенной сливой. Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов рекомендует приготовить ткемали по рецепту, который он опубликовал в своем телеграм-канале.