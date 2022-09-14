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1 час назад

Как приготовить вкусный соус ткемали без алычи

Крестьянская жизньиещё 2

Ткемали – один из самых популярных соусов кавказской кухни.

Как приготовить вкусный соус ткемали без алычи
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В оригинальном рецепте есть алыча, но если ее нет в наличии, то можно обойтись и более распространенной сливой. Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов рекомендует приготовить ткемали по рецепту, который он опубликовал в своем телеграм-канале.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

  • 6–7 зубчиков чеснока,
  • 2 кг сливы или терна,
  • 1 ст. л. паприки,
  • 1 ст. л. молодых семян кинзы,
  • 2–3 лавровых листика,
  • соль, перец по вкусу,
  • 3–4 зонтика или 1 ч. л. семян укропа,
  • 2 ст. л. яблочного или винного уксуса.

В кастрюле на небольшом количестве масла слегка обжарить чеснок. К нему добавить целые сливы, все специи и немного воды. Томить на медленном огне под закрытой крышкой 1,5 часа. За 5 минут до готовности добавить уксус.

Последний шаг – перетереть все через сито. Ткемали готово.

Приятного аппетита!

Еда,
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