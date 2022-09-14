Как приготовить вкусный соус ткемали без алычи

Ткемали – один из самых популярных соусов кавказской кухни.
В оригинальном рецепте есть алыча, но если ее нет в наличии, то можно обойтись и более распространенной сливой. Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов рекомендует приготовить ткемали по рецепту, который он опубликовал в своем телеграм-канале.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:
В кастрюле на небольшом количестве масла слегка обжарить чеснок. К нему добавить целые сливы, все специи и немного воды. Томить на медленном огне под закрытой крышкой 1,5 часа. За 5 минут до готовности добавить уксус.
Последний шаг – перетереть все через сито. Ткемали готово.
Приятного аппетита!