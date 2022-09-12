Психолог подсказала продукты для хорошего настроения

Инжир, авокадо, индейка и яйца повышают настроение, утверждает клинический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова. Какие продукты следует есть для хорошего настроения, она подсказала в беседе с агентством «Москва».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Чтобы стимулировать выработку влияющего на настроение серотонина, психолог порекомендовала включить в рацион продукты, богатые клетчаткой.

«Например, цельные злаки, свежие фрукты и овощи, особенно — бобовые, капусту, зеленые овощи, инжир и свеклу, — перечислила она. — Благотворное влияние оказывают кисломолочные продукты без добавления сахара, квашеная капуста и натуральный квас, а также продукты, богатые магнием — ламинария, отруби, миндаль, кешью, гречневая крупа, авокадо, бананы».

По ее словам, улучшить настроение могут и продукты с триптофаном, такие как индейка, говядина, яйца, горький шоколад, томаты и зелень. Аналогичный эффект имеют продукты с витамином С: ягоды, шиповник, цитрусовые, болгарский перец и зеленый горошек.

Тонкова-Кузнецова посоветовала по возможности исключить из рациона фастфуд и полуфабрикаты, поскольку такая еда имеет высокую калорийность, но в ней мало пищевых волокон и питательных веществ для микрофлоры кишечника.