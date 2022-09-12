Диетолог назвал самые опасные для здоровья перекусы

Готовые завтраки и сладкие батончики пользуются особой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Однако такая пища не несет в себе никакой пользы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему стоит отказаться от снеков.

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Как рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, любую пищу может сделать вредной избыток трех компонентов: сахара, соли и трансжиров.

"Эти избытки вызывают ощущение удовольствия в мозге, потому что раньше подобная пища была в дефиците и человек редко мог ее себе позволить", — пояснил Гинзбург.

По его словам, снеки также считают удобным продуктом, потому что их можно съесть на бегу. Однако многие из них имеют плохой состав.

"В частности, шоколадные батончики содержат избыток жира и сахара, соленые снеки концентрированы солью и жиром. А детские завтраки представляют собой целый комплекс негативных компонентов: сахара, соли и трансжиров", — поделился диетолог.

К самым вредным снекам, по мнению Гинзбурга, можно отнести готовые детские завтраки — любые виды хлопьев: «звездочки», «шарики», «подушечки».