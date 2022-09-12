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20 минут назад

Перечислены снижающие холестерин продукты

Мир24иещё 1

Пять продуктов, снижающих уровень холестерина, перечислила врач-кардиолог Элизабет Клодас, передает CNBC.

Перечислены снижающие холестерин продукты
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, чтобы увидеть прогресс в снижении холестерина, совсем не обязательно садиться на диету. Следует только точечно изменить рацион, чтобы добиться сокращения уровня «плохого» холестерина.

Один из таких продуктов – овсяная крупа. Она богата клетчаткой, снижающей количество холестерина, усвояемого пищеварительной системой. Ранее ученые выяснили, что потребление 10 граммов клетчатки в день снижает риск сердечного приступа на 14%.

Еще один полезный продукт – семена чиа. Было доказано, что они могут сократить риск развития заболеваний сердца на 16% благодаря омега-3-жирным кислотам. Эти кислоты помогают повысить «хороший» холестерин.

По словам Клодас, благотворно действуют на сосуды такие орехи, как миндаль, фундук, фисташки и грецкий орех. Снизить холестерин также можно, если регулярно употреблять в пищу овощи. Особенно полезны брюссельская и листовая капуста, брокколи, а также шпинат.

Кардиолог добавила, что благотворно действует на сердечно-сосудистую систему арбух. В этой ягоде содержится ликопин, который, кроме всего прочего, понижает уровень «плохого» холестерина.

Еда,
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