Перечислены снижающие холестерин продукты

Пять продуктов, снижающих уровень холестерина, перечислила врач-кардиолог Элизабет Клодас, передает CNBC.
По словам специалиста, чтобы увидеть прогресс в снижении холестерина, совсем не обязательно садиться на диету. Следует только точечно изменить рацион, чтобы добиться сокращения уровня «плохого» холестерина.
Один из таких продуктов – овсяная крупа. Она богата клетчаткой, снижающей количество холестерина, усвояемого пищеварительной системой. Ранее ученые выяснили, что потребление 10 граммов клетчатки в день снижает риск сердечного приступа на 14%.
Еще один полезный продукт – семена чиа. Было доказано, что они могут сократить риск развития заболеваний сердца на 16% благодаря омега-3-жирным кислотам. Эти кислоты помогают повысить «хороший» холестерин.
По словам Клодас, благотворно действуют на сосуды такие орехи, как миндаль, фундук, фисташки и грецкий орех. Снизить холестерин также можно, если регулярно употреблять в пищу овощи. Особенно полезны брюссельская и листовая капуста, брокколи, а также шпинат.
Кардиолог добавила, что благотворно действует на сердечно-сосудистую систему арбух. В этой ягоде содержится ликопин, который, кроме всего прочего, понижает уровень «плохого» холестерина.