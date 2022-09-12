Каким видом чая можно заменить кофе

— Есть сорта чая с очень выраженным ароматом, которые иногда лучше пить с утра тем, кто не употребляет кофе. Потому что яркие запахи пробуждают. Есть такой вид чая, как ройбуш. За счет своего ярко выраженного аромата он может конкурировать с кофе. У него такой же сильный эффект, как у ванили и кокоса. Эти запахи действуют в первую очередь на мозг и в итоге мы их хотим, а не потому, что мы все желаем попробовать на вкус ваниль и кокос,