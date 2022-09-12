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2 часа назад

Диетолог Гинзубрг предупредил о самых вредных популярных продуктах

Диана Товсепова

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал изданию Ura.ru.

Диетолог предупредил о самых вредных популярных продуктах
Фото: PxherePxhere

Если не рассматривать алкоголь, вторым по вредности популярным продуктом, который чаще всего употребляют россияне специалист назвал сахар и сахаросодержащие вещи.

"Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики", — сказал Михаил Гинзбург.

Медик предупредил, что в сладкие молочные продукты производители могут добавлять пальмовое масло, которое гораздо вреднее молочного жира.

"Вредными являются подслащенные молочные продукты. Творожки, йогурты. Тут проблема в том, что в них снова сахар, а во-вторых, туда добавляют всякого рода жиры, типа пальмового масла", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам россиянам не стоит злоупотреблять красным мясом. Есть его более 3-4 раз в неделю, по его словм опасно для здоровья.

"С каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний", — отметил он.

Ранее мы писали о том, чем опасны антибиотики.

Еда,Михаил Гинзбург,
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