Как сделать орехи полезными

Орехи — это высококалорийный и питательный продукт, одна горсть орехов способна надолго утолить чувство голода. Во всех видах орехов много витамина Е. Это природный антиоксидант, который замедляет процессы старения, повышает прочность капилляров, улучшает работу репродуктивной системы, благотворно действует на почки и печень, стимулирует синтез гемоглобина. Как сделать орехи максимально полезными, читайте в нашей новости.
Умеренное употребление орехов позволит сохранить здоровье, сделает кожу сияющей, и придаст блек волосам. Орехи считаются прекрасным средством для профилактики онкологических заболеваний, стимулируют работу мозга. Чтобы извлечь из продукта максимальную пользу, нужно тщательно пережевывать орехи.
Если мы употребляем орехи в чистом виде, как лакомство, то мы просто можем их долго жевать, хорошо размачивать слюной. И тогда те витамины, которые в них содержатся, легче всосутся.
— Елена Соломатина, врач-диетолог
Также любые орехи можно замачивать в воде, это раскроет пользу продукта. Продолжительность замачивания зависит от сорта орехов: одним нужно пролежать в воде сутки, другим — пару часов, пишет «Москва 24».