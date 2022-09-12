Правда ли, что из-за кофе развивается остеопороз

В состав кофе входят антиоксиданты полифенолы. Благодаря им этот напиток замедляет старение и снижает риск возникновения опухолей. Но также существует мнение, что кофе может быть опасен для здоровья из-за вероятности развития остеопороза. Что по этому поводу говорит наука?

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На самом деле риск возникновения остеопороза действительно существует. Но для того чтобы это заболевание появилось, должны совпасть несколько пунктов.

Во-первых, вы должны употребить определённое количество чёрного напитка. Во-вторых, у вас от природы должна быть склонность к остеопорозу (к примеру, эта болезнь встречается чаще и пожилых).

Кроме того, кофе способен вымывать из организма кальций. Объясняется это тем, что в состав кофе входит кофеин. Также лучше не пить слишком крепкий кофе: за счёт этого вы избежите самых разных проблем с костями, включая остеопороз.