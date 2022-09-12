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23 минуты назад

Как гранатовый сок поможет вам похудеть

Ferra.ru

В недавнем исследовании эксперты обнаружили, что сок из граната помогает похудеть. Особенно эффективна в этом плане смесь уксуса и такого сока, так как она избавляет от жира на животе.

Как гранатовый сок поможет вам похудеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Гранат содержит до 20 видов полифенолов. Эти вещества защищают от рака, замедляют старение и рост раковых клеток, а также предотвращают в организме окислительный стресс.

Всего один стакан гранатового сока ежедневно улучшит кровообращение, уменьшит воспаление и будет поддерживать эластичность сосудов. Также учёные утверждают, что при регулярном употреблении такого напитка раковые клетки в предстательной железе будут образовываться медленнее.

Научные исследования показывают, что гранат может помочь сбросить вес. Согласно результатам этих исследований, благодаря гранату можно уменьшить количество жира в кровеносных сосудах и снизить показатели «плохого» холестерина.

Также в исследовании, опубликованном в Journal of Functional Foods, отмечается, что сочетание сока из граната с уксусом помогает похудеть и уменьшить талию.

В ходе этого исследования женщины употребляли смесь гранатового сока с уксусом в течение восьми недель. Оказалось, что за это время у участниц сильно снизился вес и уменьшилось количество жира в области талии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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