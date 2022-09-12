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47 минут назад

Этот шоколад поможет снизить тягу к перекусам

Ferra.ru

Вообще доктор Майкл Мосли советует тем, кто хочет сбросить вес, воздержаться от перекусов. Однако этот продукт между основными приёмами пищи съесть как раз стоит.

Этот шоколад поможет снизить тягу к перекусам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Тёмный шоколад помогает уменьшить тягу к еде между приёмами пищи. Помимо этого, данный продукт снижает сахар в крови, улучшает здоровье сердца и работу мозга, говорит доктор Майкл Мосли.

В состав тёмного шоколада входит много полезных для здоровья минералов. Среди них - железо (избавляет от усталости), магний (улучшает сон), цинк (повышает иммунитет), медь (помогает вместе с железом формировать эритроциты), фосфор (заботится о здоровье зубов и костей).

Согласно научным исследованиям, всё это позволяет улучшить состояние здоровья людей и снизить вероятность развития болезней сердца.

Также в умеренных количествах тёмный шоколад способствует похудению. Он подавляет чувство голода и аппетит, улучшает настроение.

Специалисты Healthifyme отмечают, что есть такой шоколад лучше всего за 20 минут до приёма пищи. Это снизит тягу к еде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Майкл Мосли,
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