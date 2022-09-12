Этот шоколад поможет снизить тягу к перекусам

Вообще доктор Майкл Мосли советует тем, кто хочет сбросить вес, воздержаться от перекусов. Однако этот продукт между основными приёмами пищи съесть как раз стоит.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Тёмный шоколад помогает уменьшить тягу к еде между приёмами пищи. Помимо этого, данный продукт снижает сахар в крови, улучшает здоровье сердца и работу мозга, говорит доктор Майкл Мосли.

В состав тёмного шоколада входит много полезных для здоровья минералов. Среди них - железо (избавляет от усталости), магний (улучшает сон), цинк (повышает иммунитет), медь (помогает вместе с железом формировать эритроциты), фосфор (заботится о здоровье зубов и костей).

Согласно научным исследованиям, всё это позволяет улучшить состояние здоровья людей и снизить вероятность развития болезней сердца.

Также в умеренных количествах тёмный шоколад способствует похудению. Он подавляет чувство голода и аппетит, улучшает настроение.

Специалисты Healthifyme отмечают, что есть такой шоколад лучше всего за 20 минут до приёма пищи. Это снизит тягу к еде.