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2 часа назад

7 самых опасных десертов для диабетиков

Ferra.ru

Многим людям с диабетом нужно внимательно следить за тем, сколько углеводов они потребляют. Особенно опасны простые углеводы, содержащиеся в сладком. Диетолог перечислил семь десертов, которые хуже остальных с этой точки зрения.

7 самых опасных десертов для диабетиков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Конфеты

«Конфеты, как правило, представляют собой просто сахар, и в них обычно не так много жира, клетчатки или белка, поэтому, когда человек съедает, например, свои любимые леденцы на палочке или мармеладных мишек, сахар в этих конфетах быстро усваивается организмом, и у человека резко повышается его уровень в крови», — пояснил диетолог.

Мороженое

В нём много сахара и жира и мало белка и клетчатки.

Булочки

Они не только богаты простыми углеводами (белая мука и сахар), но и содержат много сливочного масла с очень высоким содержанием насыщенных жиров.

Соки. Торты. Булочки с корицей

Они покрыты глазурью, которая быстро повышает уровень сахара в крови.

Пончики

Пончики — это ещё один вид пищи с высоким содержанием сахара и жира, в котором может быть мало белка и клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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