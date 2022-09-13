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46 минут назад

Как правильно хранить рыбу: целая технология

РИА "ФедералПресс"

Самая безопасная рыба, эта та, что долго была заморожена. Подробности «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Как правильно хранить рыбу: целая технология
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Самая безопасная рыба – глубокой заморозки. Чем дольше она была заморожена, тем меньше вероятность получить пищевую инфекцию. Паразиты убиваются от заморозки», – рассказал специалист.

По словам Бобровского, размораживать рыбу – целая технология. Размороженная рыба может быть опасна, особенно купленная в продуктовых сетях. Человек может получить инфекцию.

«Самостоятельно выловленную рыбу есть можно, но лучше отдать кошкам. Ее никто не исследует. Она опасна для здоровья, в ней много паразитов», – подытожил Бобровский.

Ранее эксперты портала En Son Haber составили список из 10 продуктов, которые оказывают положительное влияние на почки, а также назвали диету, которая сможет поддержать здоровье этих органов.

Еда,Андрей Бобровский,
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