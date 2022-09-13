Как правильно хранить рыбу: целая технология

Самая безопасная рыба, эта та, что долго была заморожена. Подробности «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.
«Самая безопасная рыба – глубокой заморозки. Чем дольше она была заморожена, тем меньше вероятность получить пищевую инфекцию. Паразиты убиваются от заморозки», – рассказал специалист.
По словам Бобровского, размораживать рыбу – целая технология. Размороженная рыба может быть опасна, особенно купленная в продуктовых сетях. Человек может получить инфекцию.
«Самостоятельно выловленную рыбу есть можно, но лучше отдать кошкам. Ее никто не исследует. Она опасна для здоровья, в ней много паразитов», – подытожил Бобровский.
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