Врач назвал продукты, разрушающие печень

Опасность для печени представляют не только алкоголь и сладости, но и превышение в ежедневном рационе таких веществ, как углеводы и фруктоза, передает «Российская газета» со ссылкой на токсиколога Михаила Кутушова.

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Если человек ощущает дискомфорт в области, где находится орган, чаще всего это обозначает увеличение или патологию желчевыводящих путей.

Также профессор обозначил основные симптомы, при которых немедленно следует пройти обследование печени. Если у человека наблюдаются боли в правом подреберье, утомляемость и пожелтение кожных участков, необходимо записаться к врачу.

Эндокринолог Зухра Павлова в свою очередь отметила, что фруктоза имеет свойство захватываться белками печени, в отличие от глюкозы, которая перерабатывается с помощью инсулина. Потребление фруктов в чрезмерном количестве может нанести вред печени. Например, яблоки, которые содержат большое количество фруктозы. Они могут вызвать жировую болезнь печени.

Для нормального функционирования печени важно сократить в рационе углеводы с высоким гликемическим индексом. Это касается сладких газированных напитков и энергетиков.

Также прием лекарственных препаратов может негативно отразиться на работе печени. Сюда относят инсулинорезистентность и дефицит фосфолипидов.