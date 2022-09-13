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1 час назад

Врач назвал продукты, разрушающие печень

Мир24

Опасность для печени представляют не только алкоголь и сладости, но и превышение в ежедневном рационе таких веществ, как углеводы и фруктоза, передает «Российская газета» со ссылкой на токсиколога Михаила Кутушова.

Врач назвал продукты, разрушающие печень
Фото: Мир24Мир24

Если человек ощущает дискомфорт в области, где находится орган, чаще всего это обозначает увеличение или патологию желчевыводящих путей.

Также профессор обозначил основные симптомы, при которых немедленно следует пройти обследование печени. Если у человека наблюдаются боли в правом подреберье, утомляемость и пожелтение кожных участков, необходимо записаться к врачу.

Эндокринолог Зухра Павлова в свою очередь отметила, что фруктоза имеет свойство захватываться белками печени, в отличие от глюкозы, которая перерабатывается с помощью инсулина. Потребление фруктов в чрезмерном количестве может нанести вред печени. Например, яблоки, которые содержат большое количество фруктозы. Они могут вызвать жировую болезнь печени.

Для нормального функционирования печени важно сократить в рационе углеводы с высоким гликемическим индексом. Это касается сладких газированных напитков и энергетиков.

Также прием лекарственных препаратов может негативно отразиться на работе печени. Сюда относят инсулинорезистентность и дефицит фосфолипидов.

Ранее диетолог Антон Поляков назвал продукты, которые могут улучшить работу печени. По словам специалиста, артишоки, рыба и клетчатка обеспечивают поддержание здоровье органа. Также в рацион можно включить продукты, богатые лецитином: арахис, яйца и авокадо.

Еда,Антон Поляков,
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