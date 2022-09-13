Учёные назвали пять продуктов, наиболее полезных для здоровья

По данным издания «Eat This, Not That!», брокколи, шпинат, фасоль, овсяная каша и яблоки являются наиболее полезными для здоровья человека продуктами. Так, разновидность капусты богата сульфорафаном, который борется с генами онкологии.

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Шпинат содержит лютеин и зеаксантин, которые сражаются с раком молочной железы, а также фолиевую кислоту, укрепляющую ДНК. Фасоль богата белком и не содержит вредных жиров. Также она помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.