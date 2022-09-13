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2 часа назад

Учёные назвали пять продуктов, наиболее полезных для здоровья

Моя Москва.онлайниещё 1

По данным издания «Eat This, Not That!», брокколи, шпинат, фасоль, овсяная каша и яблоки являются наиболее полезными для здоровья человека продуктами. Так, разновидность капусты богата сульфорафаном, который борется с генами онкологии.

Учёные назвали пять продуктов, наиболее полезных для здоровья
Фото: Моя МоскваМоя Москва

Шпинат содержит лютеин и зеаксантин, которые сражаются с раком молочной железы, а также фолиевую кислоту, укрепляющую ДНК. Фасоль богата белком и не содержит вредных жиров. Также она помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Овсянка является отличным вариантом для завтрака и способна предотвратить сахарный диабет второго типа. Яблоки сохраняют эластичность кровеносных сосудов и снижают кровяное давление. Кроме того, они богаты полезными витаминами.

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