Советы по приготовлению томатов, которые стоит взять на вооружение

Осень – сезон созревания вкусных, сладких помидоров. Если знать некоторые секреты их выбора, хранения и приготовления, то из этого овоща можно извлечь максимум пользы.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Популярный кулинарный блогер Коте Оганезов в своем кулинарном блоге поделился советами, которые точно стоит взять на вооружение.

Снять кожицу с томата легко, если сделать маленький надрез на плоде и опустить его в кипяток на 30 секунд, а потом остудить в холодной воде.

Помидоры при приготовлении рагу или зажарки не потеряют свой цвет, если добавить немного уксуса или сок лимона.

Сливовидные томаты подходят для приготовления соуса, потому что они более мясистые.

Сохранить помидоры свежими легче всего, если разложить их одним слоем на свободной полке в холодильнике, завернув в газету или бумагу. Так они пролежат около месяца.

Плоды при покупке лучше покупать без темных или зеленых пятен и видимых повреждений.