Раскрыт главный ресторанный тренд в столице

Главный ресторанный тренд в столице раскрыл «Мосленте» ресторанный критик Михаил Костин.
«Московские вкусы формируют рестораторы. Например, этим летом столичные рестораторы решили, что москвичам очень нравится мексиканская кухня. Появился тренд на все мексиканское: блюда, продукты, коктейли, интерьеры и так далее», — сказал Костин.
Однако, по словам критика, такос, бурритос, энчиладас и другие блюда мексиканской кухни в московских ресторанах пока достойно готовить не научились. Он считает, что это не получается потому, что «никто так не готовил, тут же надо руку набить, а вообще желательно съездить в Мексику».
Костин отметил, что сегодня москвичи по-прежнему любят борщ, уху, том-ям, салат «Цезарь» и бургеры.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности покупки готовой еды. Так, наиболее опасными продуктами считаются заправленные соусом многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студни, а также плохо промытые фрукты и овощи.