Раскрыт главный ресторанный тренд в столице

«Московские вкусы формируют рестораторы. Например, этим летом столичные рестораторы решили, что москвичам очень нравится мексиканская кухня. Появился тренд на все мексиканское: блюда, продукты, коктейли, интерьеры и так далее», — сказал Костин.

Однако, по словам критика, такос, бурритос, энчиладас и другие блюда мексиканской кухни в московских ресторанах пока достойно готовить не научились. Он считает, что это не получается потому, что «никто так не готовил, тут же надо руку набить, а вообще желательно съездить в Мексику».