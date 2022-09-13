Врач рассказала, кому не стоит есть сыры с плесенью

Сыры с плесенью богаты кальцием и разными аминокислотами, которые хорошо влияют на организм и укрепляют мышцы. Но не всем одинаково полезно употреблять в пищу такой продукт. Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому не рекомендуется включать в рацион сыры с плесенью. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

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Так, сыр с плесенью не подойдет беременным женщинам. Речь идет о горгонзоле, рокфоре, дор блю, бри и камамбере. В них могут находиться бактерии листерии, которые представляют опасность для ребенка. Из-за них у плода появляется риск аномалий развития.

По словам специалиста, такие сыры противопоказаны детям до 5 лет, взрослым пациентам с проблемами с ЖКТ, онкобольным, аллергикам, людям с бронхиальной астмой. Все дело в том, что сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, а еще вызывать перекрестную аллергию. Она проявляется из-за похожего строения белков аллергена, на который у пациента есть реакция, и другого попавшего в организм вещества.