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1 час назад

Гинзбург назвал плюсы адыгейского сыра

Мира Маркина

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Москвой 24 назвал преимущества адыгейского сыра.

Врач назвал самый полезный сыр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, у всех сыров есть как плюсы, так и минусы:

"Во всех сырах хорошее содержание кальция, причем кальций и белок делают сыр полезным. А соль и избыток жира делают его вредным".

Адыгейский сыр отличается тем, что в его составе гораздо меньше соли и жира в сравнении с другими сырами. Вместе с тем он не уступает другим сортам по содержанию кальция.

Чтобы получить максимальную пользу от данного продукта, эксперт советует употреблять 100-150 граммов адыгейского сыра в день.

Ранее "Рамблер" рассказывал о рецепте веганских булочек с сыром и зеленью.

Еда,Михаил Гинзбург,
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