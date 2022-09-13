"Вкусно - и точка" будет продавать напиток "Добрый cola"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" с 15 сентября вводит в ассортимент порционную продажу колы под брендом "Добрый cola". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"C 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно - и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах. <...> В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор сети Олег Пароев сообщал, что после открытия "Вкусно - и точка" работала на оставшихся запасах Coca-Cola, но затем начала поиски нового поставщика на замену всемирно известного бренда, который принял решение покинуть российский рынок.

В марте американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории России. В компании тогда отметили, что продолжат следить за развитием ситуации вокруг Украины. 16 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление американской штаб-квартиры компании сообщило, что компания Coca-Cola HBC AG, в состав которой входят производители и дистрибьюторы продукции Coca-Cola в России, находится в процессе сокращения мощностей. Когда завершится данный процесс, Coca-Cola HBC "больше не будет производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании Coca-Cola в России". Бренд "Добрый" входил в ассортиментный портфель компании Coca-Cola в России.

McDonald's приостановил работу всех своих ресторанов в РФ 14 марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и при посредничестве Минпромторга РФ продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор.