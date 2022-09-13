Выяснилось, чем опасна горячая картошка

Горячая картошка повышает уровень глюкозы в крови. Перед употреблением картофель лучше остудить, тогда он не вызовет сильных колебаний глюкозы, а крахмал будет частично ферментироваться в кишечнике, что полезно для микрофлоры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.