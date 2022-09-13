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1 час назад

Врач рассказал, чем опасна горячая картошка

Don24.ru

Горячая картошка повышает уровень глюкозы в крови. Перед употреблением картофель лучше остудить, тогда он не вызовет сильных колебаний глюкозы, а крахмал будет частично ферментироваться в кишечнике, что полезно для микрофлоры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.

Выяснилось, чем опасна горячая картошка
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Врач заявила, что вареный картофель может быть частью диеты. Но некоторые блюда с картофелем имеют высокую калорийность: порцию картофеля фри по калорийности можно приравнять к другим видам фастфуда, в пюре добавляют много сливочного масла, молока и сливок, в драники – муку и масло»,

– приводит источник слова эксперта.

Она напомнила, что жирная, соленая и жареная пища может провоцировать развитие диабета и заболеваний сердца, а также печени и почек.

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