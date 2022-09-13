Сейчас сезон домашних яблок, а, значит, настало время любимого многими десерта из детства - шарлотки. Как говорят повара, яблочный пирог сможет сделать любой, даже тот, кто совсем не умеет готовить. У большинства хозяек есть свои проверенные способы его приготовления. "Рамблер" нашел идеальный рецепт шарлотки на просторах TikTok. Видео поделилась кулинарный блогер Зухра Забитова (@zuhra_foodblogger).