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1 час назад

Как испечь пышную яблочную шарлотку: видео

Мира Маркина

Сейчас сезон домашних яблок, а, значит, настало время любимого многими десерта из детства - шарлотки. Как говорят повара, яблочный пирог сможет сделать любой, даже тот, кто совсем не умеет готовить. У большинства хозяек есть свои проверенные способы его приготовления. "Рамблер" нашел идеальный рецепт шарлотки на просторах TikTok. Видео поделилась кулинарный блогер Зухра Забитова (@zuhra_foodblogger).

Девушка использовала форму размером 22 сантиметра. Для аналогичного размера тары вам понадобятся:

  • Яйца - 5 штук;
  • Ванилин;
  • Соль - щепотка;
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • Мука - 200 грамм;
  • Яблоки - 3-4 штуки.

В комментариях к ролику пользователи посоветовали добавить в шарлотку корицу и использовать яблоки сорта "Антоновка".

Смотрите видео, чтобы узнать, как из этих ингредиентов сделать пышную, вкусную шарлотку.

Ранее показывали, как приготовить малосольные огурчики за 5 минут.

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