Сейчас сезон домашних яблок, а, значит, настало время любимого многими десерта из детства - шарлотки. Как говорят повара, яблочный пирог сможет сделать любой, даже тот, кто совсем не умеет готовить. У большинства хозяек есть свои проверенные способы его приготовления. "Рамблер" нашел идеальный рецепт шарлотки на просторах TikTok. Видео поделилась кулинарный блогер Зухра Забитова (@zuhra_foodblogger).
Девушка использовала форму размером 22 сантиметра. Для аналогичного размера тары вам понадобятся:
В комментариях к ролику пользователи посоветовали добавить в шарлотку корицу и использовать яблоки сорта "Антоновка".
Смотрите видео, чтобы узнать, как из этих ингредиентов сделать пышную, вкусную шарлотку.
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