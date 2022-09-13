Врач подсказала россиянам способ сделать картошку полезной

Отваренный и охлажденный картофель становится полезнее, подсказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. У себя в Telegram-канале она рассказала россиянам о способе сделать картошку менее вредной.

По словам Павловой, картофель очень калориен и при готовке, как правило, становится еще калорийнее: в картофельное пюре кладут сливочное масло, молоко или сливки, в драниках содержатся мука и масло. «Переизбыток жирного, соленого, жареного увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета, не считая удара по печени и почкам», — разъяснила врач.

Однако, продолжила она, вред можно снизить, если есть вареный охлажденный картофель без добавок и приправ. «Дайте ему остыть до комнатной температуры. Таким образом часть крахмала превратится в так называемый ретроградный крахмал — свою устойчивую форму, и уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно», — написала Павлова. По ее словам, устойчивый крахмал ведет себя как пищевые волокна — ферментируется в толстом кишечнике и дает почву для роста полезных бактерий.