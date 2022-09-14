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56 минут назад

Эксперт развеяла миф о вреде картофеля при похудении

Мослента

Мифы о вреде употребления картофеля в пищу при похудении развеяла в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, просто вареный картофель без добавок вполне может быть частью полезного питания.

Эксперт развеяла миф о вреде картофеля при похудении
Фото: МослентаМослента

«Не надо есть горячий картофель, дайте ему остыть до комнатной температуры. Таким образом часть крахмала превратится в так называемый ретроградный крахмал — свою устойчивую форму, и уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно. Устойчивый крахмал ведет себя как пищевые волокна — ферментируется в толстом кишечнике и дает почву для роста полезных бактерий»,

— объяснила она.

При этом врач уточнила, что популярные блюда из картофеля могут быть очень калорийны. В пример она привела картофель фри, сопоставимый по калорийности с жирным бургером. По ее словам, это блюдо способно негативно повлиять на кожу лица и может ослабить внимание и память.

Еда,
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