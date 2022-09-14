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7 минут назад

Эксперт раскрыл главную ошибку при мытье овощей и фруктов

penzainform.ru

Приобретенные овощи и фрукты таят немало опасностей для детей и взрослых.

Эксперт раскрыл главную ошибку при мытье овощей и фруктов
Фото: penzainform.rupenzainform.ru

Эксперты отмечают - не важно, где они приобретались – на рынке или в крупном супермаркете. Купленные овощи и фрукты, если их не правильно помыть, могут нанести серьезный вред организму человека.

На кожуре плодов могут оказаться не только грязь и микробы, но и продукты жизнедеятельности различных животных, следы от удобрений - пестициды.

По мнению экспертов Consumer Reports, особенно сильно химические вещества и микроорганизмы задерживаются на овощах и фруктах покрытых воском, например, на яблоках.

Самое простое, что можно сделать – помыть купленные овощи и фрукты под теплой водой. Можно потереть их щеткой или губкой. Еще лучше при этом использовать мыльный раствор. Но даже такая процедура не дает гарантии полного очищения.

Одним из оптимальных вариантов, которые выделяют эксперты, будет мытье овощей и фруктов с помощью соли или соды.

В журнале Journal of the Science of Food and Agriculture указано, что 10-минутное замачивание в растворе соды или соли (соотношение 1 к 10) разрушает около 70 процентов пестицидов (в то время как мытье в воде – около 20 процентов).

Еда,
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