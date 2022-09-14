Эксперт назвал приносящие вред любимые продукты россиян

Привычные многим продукты могут привести к серьезным последствиям для организма.

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Как рассказал изданию URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач – диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, многие продукты могут нанести серьезный вред человеческому организму.

В частности, врагом для человека являются сахар. При этом многие не задумываются, что сахар содержится во многих продуктах, которые сладкими не выглядят, например, в тех же чипсах, которые кажутся вовсе не сладкими, а солеными.

Особенно вредной едой диетолог назвал выпечку, а также подслащенные молочные продукты, например, творожки и йогурты.

«Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. – отметил Михаил Гинзбург. – Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики».