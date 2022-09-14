Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
3 часа назад

Эксперт назвал приносящие вред любимые продукты россиян

НДН.Инфо

Привычные многим продукты могут привести к серьезным последствиям для организма.

Эксперт назвал приносящие вред любимые продукты россиян
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Как рассказал изданию URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач – диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, многие продукты могут нанести серьезный вред человеческому организму.

В частности, врагом для человека являются сахар. При этом многие не задумываются, что сахар содержится во многих продуктах, которые сладкими не выглядят, например, в тех же чипсах, которые кажутся вовсе не сладкими, а солеными.

Особенно вредной едой диетолог назвал выпечку, а также подслащенные молочные продукты, например, творожки и йогурты.

«Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями, то есть тут без иллюзий. – отметил Михаил Гинзбург. – Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Всякого рода десерты. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики».

Главным врагом здоровья Гинзбург назвал алкоголь. Также эксперт рекомендует не употреблять более трех – четырех раз в неделю красное мясо. От него растет вероятность рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители