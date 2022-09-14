Какие ягоды и фрукты нельзя замораживать на зиму

Неправильные заготовки на зиму могут быть опасны для здоровья.

Замороженные ягоды — натуральный источник витаминов в осенне-зимний период. Качественная кухонная техника позволяет заморозить многие плоды, сохранив их пользу, текстуру и вкусовые качества.

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Замораживание ягод и фруктов — оптимальный вариант витаминных заготовок на зиму. Холод — натуральный и безопасный консервант, который, в отличие от сахара и долгой варки, не уничтожает до 70% полезных веществ и витаминов. Ещё один весомый аргумент в пользу заморозки — отсутствие сахара в заготовке. Какие ягоды можно замораживать и как делать это правильно, рассказали в материале по ссылке.

Но вредными и даже опасными могут стать любые ягоды или фрукты, если пренебречь правилами заморозки. Рассказываем, какие фрукты не стоит замораживать и почему дело не в сорте.

Немытые

Категорически запрещено замораживать немытые ягоды. В плохо промытых плодах могут быть личинки насекомых и плесень, грибок, другая вредная микрофлора. Плесень может распространиться по всей ягоде в контейнере и в итоге привести к отравлению.

На ягодах также могут остаться следы экскрементов животных, которые служат переносчиками разных болезней, в том числе туберкулёза. Дизентерия — это самое безобидное последствие употребления немытых ягод по сравнению с серьёзными заболеваниями из-за недостаточной гигиены на кухне.

Испорченные

Морозить можно любые ягоды и даже сочные персики, но перед заморозкой их необходимо тщательно вымыть и перебрать, чтобы в заготовку не попали испорченные плоды.

Уже размороженные

Не подвергайте заготовки повторной заморозке, так как ягоды и фрукты при повторном размораживании становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов, которые вызывают гниение. А это может стать причиной пищевого отравления.

О чём важно помнить при заморозке ягод и фруктов

Замороженные ягоды можно хранить в морозильной камере до 12 месяцев, но при условии, что температура в ней будет не выше -18°C. Если она выше -12°C, хранить заготовки можно не дольше четырёх месяцев.

Запомните правило для замороженных плодов: замораживаем быстро, размораживаем медленно. Размораживайте заготовку постепенно: при комнатной температуре, поставив на кухонный стол, или в холодильнике.

Отмечу, что фруктово-ягодный аромат становится глубже при сушке плодов, а при заморозке он уменьшается, потому что мороз скрывает и запечатывает запахи. Сушёные плоды раскрывают аромат эфирных масел, когда их завариваешь или прогреваешь. Кстати, о том, как правильно сушить ягоды и фрукты, читайте в материале по ссылке.