Эксперт рассказал, как защитить хлеб от плесени

— Это связано с тем, что в нем стало больше влаги. Это обусловлено более быстрым изготовлением хлеба. Из-за ускоренного брожения и особенно выпекания в нем остается больше воды. Ведь скорость ее испарения — это физическая константа. Плюс этому способствуют и влагоудерживающие добавки, которые стали чаще использовать,