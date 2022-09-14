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1 час назад

Что такое «ультраобработанные продукты»

Ferra.ru

Ультраобработанная пища, или фастфуд, может стать спасением для тех, кто постоянно торопится и не успевает толком поесть. Но учёные предупреждают, что такая еда в больших количествах может быть очень опасной.

Что такое «ультраобработанные продукты»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно результатам недавнего исследования, у мужчин при рационе, содержащем много ультрапереработанных продуктов, повышается вероятность развития колоректального рака. В другой научной работе эксперты отмечают, что взрослые, которые едят больше всего ультрапереработанной пищи, имеют высокий риск смерти и появления болезней сердца.

Но что представляют собой ультрапереработанные продукты? Диетолог из клиники Майо Кейт Зерацки предлагает в целом разделять всю пищу на три категории. Это необработанные цельные продукты, переработанные продукты и ультрапереработанные (сверхобработанные) продукты. К первым относятся рис, мясо, яйца, свежие овощи и фрукты, ко вторым - сыры, овощные консервы с солью, консервированные фрукты с сахаром и другие консервированные продукты с добавлением соли, к последним - пища, которая может содержать консерванты, сахара, соли, красители.

В качестве примеров ультрапереработанных продуктов диетолог называет куриные наггетсы, пирожные, чипсы, газировки, замороженные обеды. Они вкусные, и их удобно есть на ходу. Но вот питательной ценностью они почти не обладают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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