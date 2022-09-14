Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления макарон

Ежедневное употребление макарон из мягких сортов пшеницы может привести к набору веса и сахарному диабету. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, такой продукт практически не содержат полезных веществ. В нем много крахмала, поэтому эти макароны лучше не употреблять.
Наиболее полезны макароны из твердых сортов пшеницы, говорит врач. Если есть их ежедневно и при этом немного не доваривать (употреблять в состоянии альденте), они не навредят организму.
"В макаронах твердых сортов есть витамины группы B достаточно в большом количестве, полезная клетчатка. Главное – чувство насыщения, которое продлится достаточно длительное время",
– рассказала эксперт.
Лучше употреблять такие макароны с овощами и при этом учитывать общую калорийность рациона в течение дня, чтобы порция не была слишком большой, добавила она. "У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные", – отмечает Соломатина.
Специалист также подчеркнула, что макароны лучше употреблять в день их приготовления, поскольку в продукте очень быстро развиваются микроорганизмы.
"Даже если сразу не будет рвоты, диареи, все равно организм включит свои адаптационные механизмы. То есть он будет тратить свою энергию для того, чтобы это скомпенсировать и не дать реакцию полного отравления. Поэтому лучше есть свежие продукты",
– заключила врач.
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