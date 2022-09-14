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43 минуты назад

Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления макарон

Москва24
Елена Соломатинаэксперт

Ежедневное употребление макарон из мягких сортов пшеницы может привести к набору веса и сахарному диабету. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления макарон
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, такой продукт практически не содержат полезных веществ. В нем много крахмала, поэтому эти макароны лучше не употреблять.

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Если сварить крахмал, то, можно сказать, что это в чистом виде сахар. Это набор веса и сахарный диабет, потому что такие макароны быстро повышают уровень глюкозы в крови.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Наиболее полезны макароны из твердых сортов пшеницы, говорит врач. Если есть их ежедневно и при этом немного не доваривать (употреблять в состоянии альденте), они не навредят организму.

"В макаронах твердых сортов есть витамины группы B достаточно в большом количестве, полезная клетчатка. Главное – чувство насыщения, которое продлится достаточно длительное время",

– рассказала эксперт.

Лучше употреблять такие макароны с овощами и при этом учитывать общую калорийность рациона в течение дня, чтобы порция не была слишком большой, добавила она. "У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные", – отмечает Соломатина.

Специалист также подчеркнула, что макароны лучше употреблять в день их приготовления, поскольку в продукте очень быстро развиваются микроорганизмы.

На следующий день уже их оставлять нельзя, потому что рискованно. Это не значит, что человек однозначно отравится. Но у тех, у кого есть хронические заболевания, у детей организму будет сложнее справиться с таким блюдом.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

"Даже если сразу не будет рвоты, диареи, все равно организм включит свои адаптационные механизмы. То есть он будет тратить свою энергию для того, чтобы это скомпенсировать и не дать реакцию полного отравления. Поэтому лучше есть свежие продукты",

– заключила врач.

Ранее россиянам рассказали, какой рис можно считать наиболее полезным. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, лучше отдавать предпочтение нешлифованному варианту. В нем присутствует наибольшее количество полезных веществ. В частности, речь идет про бурый, красный и черный дикий рис.

Еда,Юлия Чехонина,Елена Соломатина,
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