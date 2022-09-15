Какой кофе считается самым вредным

Не можете прожить и дня без чашечки кофе по утрам (и не только)? Рассказываем, какие опасности таит в себе эта привычка и какому варианту напитка лучше отдавать предпочтение, в материале «Рамблера».

Пока ученые яростно спорят, полезен кофе для здоровья или не очень, миллионы людей по всему миру наслаждаются напитком, начиная или даже заканчивая день чашечкой латте, мокка, капучино, ристретто, американо и дальше по списку. Однако, оказывается, что некоторые варианты приготовления кофе делают его более вредным (и это мы сейчас не про растворимый кофе). Опасным считается кофе с гущей во всех его вариантах: по-турецки, сваренный в джезве, заваренный в чашке — одним словом, все нефильтрованные виды кофе.

Дело в том, что, согласно некоторым исследованиям, гуща содержит максимальное количество кофеина — при употреблении такого напитка человек получает слишком высокую дозу «стимулятора», тем самым чрезмерно возбуждая нервную систему. Это может привести к тревоге, тремору, повышению давления, аритмии и даже приступам паники. Специалисты утверждают, что напиток еще способствует вымыванию кальция, магния и калия из организма. Это еще не все: кофе с гущей также может повысить уровень холестерина. Причина заключается в том, что в составе напитка имеется большое количество дитерпенов — кофестола и кавеола.