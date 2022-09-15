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1 час назад

Какой кофе считается самым вредным

Мира Маркина

Не можете прожить и дня без чашечки кофе по утрам (и не только)? Рассказываем, какие опасности таит в себе эта привычка и какому варианту напитка лучше отдавать предпочтение, в материале «Рамблера».

Какой кофе считается самым вредным
Фото: flickr.comflickr.com

Пока ученые яростно спорят, полезен кофе для здоровья или не очень, миллионы людей по всему миру наслаждаются напитком, начиная или даже заканчивая день чашечкой латте, мокка, капучино, ристретто, американо и дальше по списку. Однако, оказывается, что некоторые варианты приготовления кофе делают его более вредным (и это мы сейчас не про растворимый кофе). Опасным считается кофе с гущей во всех его вариантах: по-турецки, сваренный в джезве, заваренный в чашке — одним словом, все нефильтрованные виды кофе.

Дело в том, что, согласно некоторым исследованиям, гуща содержит максимальное количество кофеина — при употреблении такого напитка человек получает слишком высокую дозу «стимулятора», тем самым чрезмерно возбуждая нервную систему. Это может привести к тревоге, тремору, повышению давления, аритмии и даже приступам паники. Специалисты утверждают, что напиток еще способствует вымыванию кальция, магния и калия из организма. Это еще не все: кофе с гущей также может повысить уровень холестерина. Причина заключается в том, что в составе напитка имеется большое количество дитерпенов — кофестола и кавеола.

Лучший способ заваривания натурального молотого кофе — насыпать порцию в фильтр и пролить его однократно кипятком.

Еда,
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